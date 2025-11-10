Відео
Ніколя Саркозі неочікувано звільнили з в’язниці — яка причина

Дата публікації: 10 листопада 2025 18:42
Оновлено: 19:24
Ніколя Саркозі випустили з в'язниці всього через 20 днів
Ніколя Саркозі. Фото: RFI

Паризький суд ухвалив неочікуване рішення — колишній президент Ніколя Саркозі буде достроково звільнений з в’язниці. Замість ув’язнення політику призначили "судовий нагляд" до розгляду його апеляції.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Деталі справи

Новину першим відреагував син Саркозі, Луї. У соцмережах він опублікував архівне фото дитинства разом із батьком, підписавши його лаконічно: "Хай живе свобода!".

Адвокат колишнього президента Крістоф Інгрейн назвав звільнення "першим кроком" і наголосив, що наступним етапом стане апеляційний розгляд.

"Наше завдання зараз — підготовка до апеляційного слухання", — додав він.

Інший адвокат, Жан-Мішель Дарруа, розповів про складні умови, в яких перебував Саркозі. Ізоляція давалася колишньому президентові "дуже важко", а перебування за ґратами було сповнене тривоги. За словами Інгрейна, Саркозі стикався з погрозами, чув крики вночі та ставав свідком втручання охорони, коли інший ув’язнений завдав собі шкоди.

Колишній президент тримався в одиночній камері площею близько дев’яти квадратних метрів, із власним душем і туалетом. Для його безпеки двоє охоронців постійно перебували в сусідній камері.

Французький тижневик Le Point додав, що політик майже не довіряв тюремній їжі й харчувався переважно йогуртами, побоюючись можливих інцидентів з боку інших ув’язнених. Йому навіть пропонували готувати самостійно, але він відмовився.

Нагадаємо, що Паризький суд визнав експрезидента Франції Ніколя Саркозі винним у змові через фінансування його виборчої кампанії Лівією. Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі.

А до цього у Бразилії суд видав ордер на арешт колишнього гравця "Шахтаря".

Франція суд Париж Ніколя Саркозі президент
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
