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Николенко отреагировал на заявление спикера Госдепа об оружии для Украины

5 января 2024 22:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Николенко отреагировал на заявление спикера Госдепа об оружии для Украины
Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление спикера Госдепа Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллера об "уменьшении" поставок оружия Киеву. Там подчеркнули, что эти слова не следует воспринимать как намерение Штатов снизить поддержку Украины.

Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

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Николенко подчеркнул, что США не намерены снизить поддержку Украины.

"Во время контактов на всех уровнях США демонстрируют четкое понимание критической необходимости обеспечения нашего государства всей необходимой военной и финансовой помощью, чтобы мы одержали победу", — сказал представитель украинского МИД.

По его словам, Миллер говорил о трансформации помощи только тогда, когда Украина самостоятельно будет справляться со своими потребностями.

"А пока нам нужна поддержка, чрезвычайно важно, чтобы Конгресс США как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи Украине в заявленном объеме. Поддержка Украины — не благотворительность. Прежде всего это — инвестиция в американскую национальную безопасность и защиту мировой демократии", — добавил Николенко.

Напомним, Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину в войне с Россией, сколько потребуется. Но уровень поддержки уже не сможет соответствовать уровню 2022 и 2023 годов.

Также мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас страна работает со всеми партнерами, чтобы в этом месяце они предоставили достаточный объем оборонных пакетов. Он поблагодарил Германию за очередную военную помощь и отметил, что Украина ожидает таких действий от Соединенных Штатов Америки.

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