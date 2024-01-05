Зеленський наголосив, що Україна чекає від США новий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі країна працює з усіма партнерами, щоб цього місяця вони надали достатній обсяг оборонних пакетів. Він подякував Німеччині за чергову військову допомогу та зазначив, що Україна чекає таких дій від Сполучених Штатів Америки.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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За словами глави держави, Німеччина передала Україні ракети для ППО, артилерію 155-го калібру, а також інші необхідні речі. Зеленський наголосив, що це дуже вчасний пакет військової допомоги.

"Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні у чому не міг виграти", — зазначив він.

Ситуація на фронті

Український лідер каже, що кожного дня, кожної ночі цього року — на фронті нові жорсткі бойові зіткнення. Найбільш інтенсивні бої наразі відбуваються:

в Авдіївці;

на Марʼїнському напрямку;

на Бахмутському напрямку;

на Лиманському напрямку;

на Купʼянському напрямку

"Південь нашої держави. Абсолютно героїчна робота наших воїнів. Усіх Сил оборони та безпеки. Кожної бригади, яка на передовій. Кожного підрозділу. Усіх, хто працює на оборону. Усіх, хто допомагає", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що головний пріоритет України незмінний — дати все необхідне для захисту країни та для активний дій ЗСУ. Йдеться про боєприпаси, дрони, техніку та особовий склад.

За словами Зеленського, витримати цей рік значить витримати всю цю війну.

"Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює, хто допомагає державі ставати сильніше, а нашим воїнам — мати можливість знищувати ворога", — додав він.

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