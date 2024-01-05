Зеленский подчеркнул, что Украина ждет от США нового пакета военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас страна работает со всеми партнерами, чтобы в этом месяце они предоставили достаточный объем оборонных пакетов. Он поблагодарил Германию за очередную военную помощь и отметил, что Украина ждет таких действий от Соединенных Штатов Америки.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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По словам главы государства, Германия передала Украине ракеты для ПВО, артиллерию 155-го калибра, а также другие необходимые вещи. Зеленский отметил, что это очень актуальный пакет военной помощи.

"Ждем таких шагов и от других наших партнеров, в частности Соединенных Штатов. Чтобы и этой зимой, как в прошлую, российский террор ни в чем не мог выиграть", — отметил он.

Ситуация на фронте

Украинский лидер говорит, что каждый день, каждую ночь этого года — на фронте новые жесткие боевые столкновения. Наиболее интенсивные бои сейчас происходят:

в Авдеевке;

на Марьинском направлении;

на Бахмутском направлении;

на Лиманском направлении;

на Купянском направлении

"Юг нашего государства. Абсолютно героическая работа наших воинов. Всех Сил обороны и безопасности. Каждой бригады, которая на передовой. Каждого подразделения. Всех, кто работает на оборону. Всех, кто помогает", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что главный приоритет Украины неизменен — дать все необходимое для защиты страны и для активных действий ВСУ. Речь идет о боеприпасах, дронах, технике и личном составе.

По словам Зеленского, выдержать этот год значит выдержать всю эту войну.

"Важное время. Во многом решающее. Спасибо всем, кто это осознает, кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам — иметь возможность уничтожать врага", — добавил он.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский побывал на позициях наших воинов в Авдеевке и вручил им государственные награды. Сегодня он опубликовал фото и показал мужественных бойцов, защищающих наше государство на таком тяжелом участке фронта.

Также мы писали, что Владимир Зеленский показал эмоции детей во время российских обстрелов. Он подчеркнул, что каждый, кто сражается и работает ради страны, и каждый в мире, кто помогает, защищает не что-то абстрактное, а людей и детей, которые просто хотят жить.