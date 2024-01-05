Ніколенко відреагував на заяву речника Держдепу про зброю для України

Речник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву речника Держдепу Сполучених Штатів Америки Метью Міллера про "зменшення" постачання зброї Києву. Там наголосили, що ці слова не слід сприймати як намір Штатів зменшити підтримку України.

Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді".

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Ніколенко наголосив, що США не мають намір зменшити підтримку України.

"Під час контактів на всіх рівнях США демонструють чітке розуміння критичної необхідності забезпечення нашої держави всією необхідною військовою та фінансовою допомогою, аби ми здобули перемогу", — сказав представник українського МЗС.

За його словами, Міллер говорив про трансформацію допомоги лише тоді, коли Україна самостійно справлятиметься із своїми потребами.

"А допоки нам потрібна підтримка, надзвичайно важливо, щоб Конгрес США якнайшвидше ухвалив рішення про подальше фінансування допомоги Україні в заявленому обсязі. Підтримка України — не благодійність. Насамперед це — інвестиція в американську національну безпеку та захист світової демократії", — додав Ніколенко.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну у війні з Росією скільки буде потрібно. Але рівень підтримки вже не зможе відповідати рівню 2022 та 2023 років.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі країна працює з усіма партнерами, щоб цього місяця вони надали достатній обсяг оборонних пакетів. Він подякував Німеччині за чергову військову допомогу та зазначив, що Україна чекає таких дій від Сполучених Штатів Америки.