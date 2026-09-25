Прощание с Николаем Карпюком в Киеве: фоторепортаж

Николая Карпюка проводили в последний путь в Киеве: фоторепортаж
В пятницу, 25 сентября, в Киеве простились с Николаем Карпюком — украинским военнослужащим, общественным и политическим деятелем, соучредителем УНА-УНСО и бывшим политзаключенным Кремля. Церемония состоялась в Михайловском Златоверхом соборе, после чего общегородское прощание прошло на Майдане Независимости. Провести Николая Карпюка пришли военные, друзья, побратимы и знакомые.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.
Прощание с Николаем Карпюком в Киеве
У входа в храм стояли военнослужащие с флагами УНА-УНСО. Среди них были украинские националистические флаги, а также красное знамя с черным крестом и белым черепом.
Во время церемонии священник читал молитву. В храме и возле него собрались десятки людей, пришедших отдать последний долг уважения Николаю Карпюку.
Воспоминания сослуживцев о Николае Карпюке
Военнослужащий Евгений рассказал, что знал Николая Карпюка с 2019 года и считал его своим другом и старшим братом.
"Это очень искренний человек с открытым сердцем. Очень проукраинский. Считаю, что он отдал всю свою жизнь", — сказал он.
Евгений также отметил, что Карпюк многому его научил.
"Считаю его своим другом, старшим братом. Многому он меня научил, за что я ему очень-очень благодарен", — добавил военнослужащий.
Роман Сущенко о Карпюке
На прощании также присутствовал бывший политзаключенный Роман Сущенко. Он рассказал, что познакомился с Николаем Карпюком во время возвращения украинцев из российского плена в сентябре 2019 года. Тогда они ехали в одном автобусе после освобождения.
"Николай — это человек-кремень", — сказал Сущенко.
По его словам, в последний раз они общались в апреле, когда Карпюк сообщил о решении вступить в Вооруженные силы Украины.
Сущенко также сообщил, что совместно с платформой "Освобождение политзаключенных" подал петицию о присвоении Николаю Карпюку звания Героя Украины.
Андрей Юсов о Николае Карпюке
Андрей Юсов, который много лет знал Карпюка, назвал его своим другом и наставником. По его словам, они вместе проходили различные этапы новейшей истории Украины — от акции "Украина без Кучмы" до событий Революции достоинства и борьбы за освобождение украинских политзаключенных.
"Николай Карпюк был настоящим другом, настоящим наставником", — сказал Юсов.
Он также вспомнил о характере Карпюка и его способности поддерживать других.
"Это человек, который никогда не сдавался, который, если и падал, то обязательно поднимался и вдохновлял других", — отметил Юсов.
Что известно о гибели Николая Карпюка
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что на Запорожском направлении погиб украинский военнослужащий, общественный и политический деятель, соучредитель УНА-УНСО Николай Карпюк. Бывшему политзаключенному Кремля было 62 года.
Ранее также сообщалось, что в Дмитровской общине Киевской области 31 августа прощались с её головой Тарасом Дидичем. Он погиб 28 августа в результате удара российского беспилотника и последующей детонации боеприпасов в селе Мила. В тот день погибли 38 человек. Жители общины вспоминают ночь атаки как одну из самых страшных трагедий для региона.