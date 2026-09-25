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Главная Новости дня Николая Карпюка проводили в последний путь в Киеве: фоторепортаж

Николая Карпюка проводили в последний путь в Киеве: фоторепортаж

Ua ru
25 сентября 2026 16:58
Репортаж
Прощание с Николаем Карпюком в Киеве: фоторепортаж
Прощание с Николаем Карпюком. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 25 сентября, в Киеве простились с Николаем Карпюком — украинским военнослужащим, общественным и политическим деятелем, соучредителем УНА-УНСО и бывшим политзаключенным Кремля. Церемония состоялась в Михайловском Златоверхом соборе, после чего общегородское прощание прошло на Майдане Независимости. Провести Николая Карпюка пришли военные, друзья, побратимы и знакомые.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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У Києві попрощалися з Миколою Карпюком.
Прощание с Николаем Карпюком в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Николаем Карпюком в Киеве

У входа в храм стояли военнослужащие с флагами УНА-УНСО. Среди них были украинские националистические флаги, а также красное знамя с черным крестом и белым черепом.

У столиці провели в останню путь Миколу Карпюка
Во время прощания развевались флаги УНА-УНСО. Фото: Новини.LIVE

Во время церемонии священник читал молитву. В храме и возле него собрались десятки людей, пришедших отдать последний долг уважения Николаю Карпюку.

Під час церемонії прощання священник читає молитву
Священник читает молитву во время прощания с Николаем Карпюком. Фото: Новини.LIVE

Воспоминания сослуживцев о Николае Карпюке

Военнослужащий Евгений рассказал, что знал Николая Карпюка с 2019 года и считал его своим другом и старшим братом.

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"Это очень искренний человек с открытым сердцем. Очень проукраинский. Считаю, что он отдал всю свою жизнь", — сказал он.

Друзі та побратими Миколи Карпюка під час прощання
Люди пришли проститься с Николаем Карпюком. Фото: Новини.LIVE

Евгений также отметил, что Карпюк многому его научил.

"Считаю его своим другом, старшим братом. Многому он меня научил, за что я ему очень-очень благодарен", — добавил военнослужащий.

На церемонію прощання прийшли друзі, побратими та знайомі Миколи Карпюка
Участники церемонии прощания с Николаем Карпюком. Фото: Новини.LIVE

Роман Сущенко о Карпюке

На прощании также присутствовал бывший политзаключенный Роман Сущенко. Он рассказал, что познакомился с Николаем Карпюком во время возвращения украинцев из российского плена в сентябре 2019 года. Тогда они ехали в одном автобусе после освобождения.

"Николай — это человек-кремень", — сказал Сущенко.

Церемонія прощання з Миколою Карпюком у Києві
Во время церемонии прощания в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По его словам, в последний раз они общались в апреле, когда Карпюк сообщил о решении вступить в Вооруженные силы Украины.

Сущенко также сообщил, что совместно с платформой "Освобождение политзаключенных" подал петицию о присвоении Николаю Карпюку звания Героя Украины.

У храмі відбулася молитва під час прощання з Миколою Карпюком
Священник проводит богослужебную молитву во время прощания. Фото: Новини.LIVE

Андрей Юсов о Николае Карпюке

Андрей Юсов, который много лет знал Карпюка, назвал его своим другом и наставником. По его словам, они вместе проходили различные этапы новейшей истории Украины — от акции "Украина без Кучмы" до событий Революции достоинства и борьбы за освобождение украинских политзаключенных.

"Николай Карпюк был настоящим другом, настоящим наставником", — сказал Юсов.

Люди прийшли провести Миколу Карпюка в останню путь
Во время церемонии прощания священник читает молитву. Фото: Новини.LIVE

Он также вспомнил о характере Карпюка и его способности поддерживать других.

"Это человек, который никогда не сдавался, который, если и падал, то обязательно поднимался и вдохновлял других", — отметил Юсов.

Військовослужбовці прийшли провести Миколу Карпюка в останню путь
Военные отдают дань уважения Николаю Карпюку. Фото: Новини.LIVE

Что известно о гибели Николая Карпюка

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что на Запорожском направлении погиб украинский военнослужащий, общественный и политический деятель, соучредитель УНА-УНСО Николай Карпюк. Бывшему политзаключенному Кремля было 62 года.

Ранее также сообщалось, что в Дмитровской общине Киевской области 31 августа прощались с её головой Тарасом Дидичем. Он погиб 28 августа в результате удара российского беспилотника и последующей детонации боеприпасов в селе Мила. В тот день погибли 38 человек. Жители общины вспоминают ночь атаки как одну из самых страшных трагедий для региона.

ВСУ церковь флаг военные священники погибшие
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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