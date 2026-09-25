Прощання з Миколою Карпюком у Києві: фоторепортаж

Прощання з Миколою Карпюком. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 25 вересня, у Києві попрощалися з Миколою Карпюком — українським військовослужбовцем, громадським і політичним діячем, співзасновником УНА-УНСО та колишнім політв'язнем Кремля. Церемонія відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі, після чого загальноміське прощання пройшло на Майдані Незалежності. Провести Миколу Карпюка прийшли військові, друзі, побратими та знайомі.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Прощання з Миколою Карпюком у Києві. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Миколою Карпюком у Києві

На вході до храму стояли військовослужбовці з прапорами УНА-УНСО. Серед них були українські націоналістичні прапори, а також червоний стяг із чорним хрестом та білим черепом.

Під час прощання майоріли прапори УНА-УНСО. Фото: Новини.LIVE

Під час церемонії священник читав молитву. У храмі та біля нього зібралися десятки людей, які прийшли віддати останню шану Миколі Карпюку.

Священник проводить молитву під час прощання з Миколою Карпюком. Фото: Новини.LIVE

Спогади побратимів про Миколу Карпюка

Військовослужбовець Євген розповів, що знав Миколу Карпюка з 2019 року та вважав його своїм другом і старшим братом.

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"Це людина дуже щира, з відкритим серцем. Дуже проукраїнська. Вважаю, що все життя своє поклав", — сказав він.

Люди прийшли віддати останню шану Миколі Карпюку. Фото: Новини.LIVE

Євген також зазначив, що Карпюк багато чого його навчив.

"Вважаю його своїм другом, старшим братом. Багато чому він мене навчив, чому я дуже-дуже вдячний", — додав військовослужбовець.

Учасники церемонії прощання з Миколою Карпюком. Фото: Новини.LIVE

Роман Сущенко про Карпюка

На прощанні також був колишній політв'язень Роман Сущенко. Він розповів, що познайомився з Миколою Карпюком під час повернення українців із російського полону у вересні 2019 року. Тоді вони їхали в одному автобусі після звільнення.

"Микола Андронович — це людина-кремень", — сказав Сущенко.

Під час церемонії прощання у Києві. Фото: Новини.LIVE

За його словами, востаннє вони спілкувалися у квітні, коли Карпюк повідомив про рішення долучитися до Збройних сил України.

Сущенко також повідомив, що разом із платформою "Звільнення політв'язнів" подав петицію щодо присвоєння Миколі Карпюку звання Героя України.

Священник проводить богослужбову молитву під час прощання. Фото: Новини.LIVE

Андрій Юсов про Миколу Карпюка

Андрій Юсов, який багато років знав Карпюка, назвав його своїм другом і наставником. За його словами, вони разом проходили різні етапи української новітньої історії — від акції "Україна без Кучми" до подій Революції Гідності та боротьби за звільнення українських політв'язнів.

"Микола Карпюк був справжнім другом, справжнім наставником", — сказав Юсов.

Під час церемонії прощання священник читає молитву. Фото: Новини.LIVE

Він також згадав про характер Карпюка та його здатність підтримувати інших.

"Це людина, яка ніколи не здавалась, яка якщо і падала, то обов'язково підіймалась і надихала інших", — зазначив Юсов.

Військові віддають шану Миколі Карпюку. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про загибель Миколи Карпюка

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Запорізькому напрямку загинув український військовослужбовець, громадський і політичний діяч, співзасновник УНА-УНСО Микола Карпюк. Колишньому політв'язню Кремля було 62 роки.

Раніше також повідомлялося, що у Дмитрівській громаді Київської області 31 серпня прощалися з її головою Тарасом Дідичем. Він загинув 28 серпня внаслідок удару російського безпілотника та подальшої детонації боєприпасів у селі Мила. Того дня загинули 38 людей. Мешканці громади згадують ніч атаки як одну з найстрашніших трагедій для регіону.