Прощання з Миколою Карпюком у Києві: фоторепортаж

Миколу Карпюка провели в останню путь у Києві: фоторепортаж
У п'ятницю, 25 вересня, у Києві попрощалися з Миколою Карпюком — українським військовослужбовцем, громадським і політичним діячем, співзасновником УНА-УНСО та колишнім політв'язнем Кремля. Церемонія відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі, після чого загальноміське прощання пройшло на Майдані Незалежності. Провести Миколу Карпюка прийшли військові, друзі, побратими та знайомі.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.
Прощання з Миколою Карпюком у Києві
На вході до храму стояли військовослужбовці з прапорами УНА-УНСО. Серед них були українські націоналістичні прапори, а також червоний стяг із чорним хрестом та білим черепом.
Під час церемонії священник читав молитву. У храмі та біля нього зібралися десятки людей, які прийшли віддати останню шану Миколі Карпюку.
Спогади побратимів про Миколу Карпюка
Військовослужбовець Євген розповів, що знав Миколу Карпюка з 2019 року та вважав його своїм другом і старшим братом.
"Це людина дуже щира, з відкритим серцем. Дуже проукраїнська. Вважаю, що все життя своє поклав", — сказав він.
Євген також зазначив, що Карпюк багато чого його навчив.
"Вважаю його своїм другом, старшим братом. Багато чому він мене навчив, чому я дуже-дуже вдячний", — додав військовослужбовець.
Роман Сущенко про Карпюка
На прощанні також був колишній політв'язень Роман Сущенко. Він розповів, що познайомився з Миколою Карпюком під час повернення українців із російського полону у вересні 2019 року. Тоді вони їхали в одному автобусі після звільнення.
"Микола Андронович — це людина-кремень", — сказав Сущенко.
За його словами, востаннє вони спілкувалися у квітні, коли Карпюк повідомив про рішення долучитися до Збройних сил України.
Сущенко також повідомив, що разом із платформою "Звільнення політв'язнів" подав петицію щодо присвоєння Миколі Карпюку звання Героя України.
Андрій Юсов про Миколу Карпюка
Андрій Юсов, який багато років знав Карпюка, назвав його своїм другом і наставником. За його словами, вони разом проходили різні етапи української новітньої історії — від акції "Україна без Кучми" до подій Революції Гідності та боротьби за звільнення українських політв'язнів.
"Микола Карпюк був справжнім другом, справжнім наставником", — сказав Юсов.
Він також згадав про характер Карпюка та його здатність підтримувати інших.
"Це людина, яка ніколи не здавалась, яка якщо і падала, то обов'язково підіймалась і надихала інших", — зазначив Юсов.
Що відомо про загибель Миколи Карпюка
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Запорізькому напрямку загинув український військовослужбовець, громадський і політичний діяч, співзасновник УНА-УНСО Микола Карпюк. Колишньому політв'язню Кремля було 62 роки.
Раніше також повідомлялося, що у Дмитрівській громаді Київської області 31 серпня прощалися з її головою Тарасом Дідичем. Він загинув 28 серпня внаслідок удару російського безпілотника та подальшої детонації боєприпасів у селі Мила. Того дня загинули 38 людей. Мешканці громади згадують ніч атаки як одну з найстрашніших трагедій для регіону.