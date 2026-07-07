Нидерланды больше не могут оказывать военную помощь Украине

Дилан Ешильгоз-Зегериус. Фото: УНИАН

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Глава Министерства обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус заявила, что её страна больше не имеет возможности оказывать прямую военную помощь Украине. Она подчеркнула, что будет призывать другие страны поддерживать украинцев, но Нидерланды сделали все возможное.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Нидерланды исчерпали возможности по оказанию военной поддержки Украине

"У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень много", — сказала Ешилгез-Зегериус.

Ее спросили о новых запросах на ракеты Patriot, но глава Минобороны Нидерландов подчеркнула, что страна находится на пределе своих возможностей.

Нидерланды уже направили на военную помощь Украине 9,1 млрд евро и дополнительно предусмотрели еще 11,6 млрд евро на будущую поддержку.

Кроме того, страна обязалась выделить 1 млрд евро в рамках программы PURL, которая предусматривает финансирование европейскими партнерами закупки американского вооружения для Украины.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу МИД Украины, правительство Нидерландов официально одобрило размещение на своей территории не только подготовительных процессов, но и полноценной оперативной деятельности Специального трибунала по преступлениям России против Украины.

А 3 июля украинский лидер Владимир Зеленский провел беседу с премьером Нидерландов Робом Йеттеном. Глава государства рассказал ему о последствиях российских ударов по Украине.