Взрывы в Украине 19 сентября — сколько дронов сбили ПС ВСУ

Сбивание дронов. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 19 сентября российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по территории Украины. Всего зафиксирован запуск 86 ударных дронов различных типов, среди которых Shahed, "Гербера" и другие.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Запуски осуществлялись из районов Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Более 50 аппаратов составляли именно "Шахеды".

Для отражения воздушного удара работала авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные группы огневой поддержки, а также силы радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение или подавление 71 вражеского беспилотника на севере, востоке и в центре страны.

Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 15 дронов в шести разных местах, а также падение обломков сбитых аппаратов на двух локациях. Воздушная атака продолжается, сообщается о новой группе вражеских БпЛА, направляющейся с северного направления.

Напомним, на российские атаки по Украине отреагировал президент Владимир Зеленский, который призвал партнеров поддержать страну и давить на Россию.

Сегодня, в ночь на 19 сентября, прогремели взрывы в Днепропетровской области, а также на Киевщине.