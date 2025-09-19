Вибухи в Україні 19 вересня — скільки дронів збили ПС ЗСУ

Збиття дронів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 19 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Загалом зафіксовано запуск 86 ударних дронів різних типів, серед яких Shahed, "Гербера" та інші.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски здійснювалися з районів Курська, Шаталово, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Понад 50 апаратів становили саме "Шахеди".

Для відбиття повітряного удару працювала авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні групи вогневої підтримки, а також сили радіоелектронної боротьби та безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 09:00 підтверджено знищення або придушення 71 ворожого безпілотника на півночі, сході та в центрі країни.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 15 дронів у шести різних місцях, а також падіння уламків збитих апаратів на двох локаціях. Повітряна атака триває, повідомляється про нову групу ворожих БпЛА, що прямує з північного напрямку.

Нагадаємо, на російські атаки по Україні відреагував президент Володимир Зеленський, який закликав партнерів підтримати країну та тиснути на Росію.

Сьогодні, в ніч проти 19 вересня, пролунали вибухи в Дніпропетровській області, а також на Київщині.