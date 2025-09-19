Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нічна атака — у шести регіонах зафіксовані влучання дронів

Нічна атака — у шести регіонах зафіксовані влучання дронів

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 10:19
Вибухи в Україні 19 вересня — скільки дронів збили ПС ЗСУ
Збиття дронів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 19 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Загалом зафіксовано запуск 86 ударних дронів різних типів, серед яких Shahed, "Гербера" та інші.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Скільки дронів знешкодили ПС ЗСУ в ніч проти 19 вересня

Запуски здійснювалися з районів Курська, Шаталово, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Понад 50 апаратів становили саме "Шахеди".

Для відбиття повітряного удару працювала авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні групи вогневої підтримки, а також сили радіоелектронної боротьби та безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 09:00 підтверджено знищення або придушення 71 ворожого безпілотника на півночі, сході та в центрі країни.

null
Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 15 дронів у шести різних місцях, а також падіння уламків збитих апаратів на двох локаціях. Повітряна атака триває, повідомляється про нову групу ворожих БпЛА, що прямує з північного напрямку.

Нагадаємо, на російські атаки по Україні відреагував президент Володимир Зеленський, який закликав партнерів підтримати країну та тиснути на Росію. 

Сьогодні, в ніч проти 19 вересня, пролунали вибухи в Дніпропетровській області, а також на Київщині

російські війська безпілотники ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації