Обстрел Украины 9 ноября — сбиты 32 беспилотника

Мобильные группы ПВО. Фото: Воздушное командование Юг, Facebook

Российские захватчики в ночь на 9 ноября атаковали Украину 51 ударным беспилотником типа Shahed и дронами неустановленного типа. Основной удар был направлен на Одесскую область.

Об этом сообщили в Воздушных силах в субботу, 9 ноября.

Читайте также:

Сбиты вражеские дроны. Фото: Воздушные силы

Атака на Украину 9 ноября

В отражении вражеской атаки участвовали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В настоящее время подтверждено сбитие 32 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях.

Кроме того, 18 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины.

Ранее мы писали, что руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко прокомментировал заявление российских военкоров о запрете оккупантам совершать массированные ракетные удары по Украине.

Напомним, в Запорожье число погибших от последнего российского удара достигло 10, а пострадавших — 41.