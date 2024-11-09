Обстрел Украины 9 ноября — сбиты 32 беспилотника

Ночная атака РФ по Украине — сколько целей сбила ПВО
Российские захватчики в ночь на 9 ноября атаковали Украину 51 ударным беспилотником типа Shahed и дронами неустановленного типа. Основной удар был направлен на Одесскую область.
Об этом сообщили в Воздушных силах в субботу, 9 ноября.
Атака на Украину 9 ноября
В отражении вражеской атаки участвовали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В настоящее время подтверждено сбитие 32 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях.
Кроме того, 18 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины.
Ранее мы писали, что руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко прокомментировал заявление российских военкоров о запрете оккупантам совершать массированные ракетные удары по Украине.
Напомним, в Запорожье число погибших от последнего российского удара достигло 10, а пострадавших — 41.
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