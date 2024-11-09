Обстріл України 9 листопада — збито 32 безпілотники

Мобільні групи ППО. Фото: Повітряне командування Південь, Facebook

Російські загарбники у ніч на 9 листопада атакували Україну 51 ударним безпілотником типу Shahed та дронами невстановленого типу. Основний удар було спрямовано на Одеську область.

Про це повідомили у Повітряних силах у суботу, 9 листопада.

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Атака на Україну 9 листопада

У відбитті ворожої атаки брали участь зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Наразі підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях.

Окрім того, 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Раніше ми писали, що керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко прокоментував заяву російських воєнкорів про заборону окупантам здійснювати масовані ракетні удари по Україні.

Нагадаємо, у Запоріжжі число загиблих від останнього російського удару досягло 10, а постраждалих — 41.