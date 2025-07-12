Луцк под ударом 12 июля — в городе разрушен частный дом, другие повреждены

Последствия атаки РФ по Луцку. Фото: Игорь Полищук/Telegram

Россияне в ночь на 12 июля, атаковали Луцк дронами и, вероятно, ракетами. В результате обстрела разрушен частный жилой дом, повреждены другие здания и горело авто.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Полищук.

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"Имеем фактически уничтожен отдельный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков повылетали окна. Было возгорание частного автомобиля", — говорится в сообщении.

Полищук добавил, что остальная информация об ущербе уточняется. Также он сообщил, что пострадавших пока нет.

Напомним, что этой ночью фактически по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала атака дронов и ракет.

Также мы писали, что под массированной атакую был Львов. В городе в результате обстрела фиксировался пожар и повреждения дома. Подробнее по этой ссылке.