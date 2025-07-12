Луцьк під ударом 12 липня — у місті зруйновано приватний будинок, інші пошкоджено

Наслідки атаки РФ по Луцьку. Фото: Ігор Поліщук/Telegram

Росіяни в ніч проти 12 липня, атакували Луцьк дронами і, ймовірно, ракетами. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено інші будівлі та горіло авто.

Про це у Telegram повідомив мер міста Ігор Поліщук.

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"Маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля", — йдеться у повідомленні.

Поліщук додав, що решта інформації щодо збитків уточнюється. Також він повідомив, що постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що цієї ночі фактично по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала атака дронів та ракет.

Також ми писали, що під масованою атакую був Львів. У місті внаслідок обстрілу фіксувалася пожежа та пошкодження будинку. Детальніше за цим посиланням.