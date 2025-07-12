Масштабна тривога в Україні 12 липня

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фот: Reuters

Повітряна тривога в Україні, в ніч проти 12 липня, майже по всій території країни. Причиною в тому фіксація великої кількості безпілотників, а також ракет.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Тривога та вибухи в Україні в ніч проти 12 липня

Сигнал тривоги в Україні розповсюдився на більшість областей ще від початку доби. Причиною тому стала загроза застосування дронів, які фіксуються в різних куточках країни.

Однак паралельно моніторингові канали писали, що росіяни цієї ночі підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, з яких зазвичай обстрілює Україну.

Повітряні сили ЗСУ офіційно не підтверджували зліт, однак починаючи з 03:23 у повітряному просторі країни зафіксовано швидкісні цілі (ракети). Зокрема, їх помітили у Сумській та Харківській областях, однак курс тримають на Полтавську область.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 03:29 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи було чути у дуже багатьох містах нашої країни. Зокрема, щонайменше в Києві, Миколаєві, Чернівцях, Луцьку, Черкасах і не тільки.

Також зазначимо, що в Києві за цю ніч, вибухи лунали вже як мінімум тричі.