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Главная Новости дня В Украине масштабная тревога — РФ запустила дроны и ракеты

В Украине масштабная тревога — РФ запустила дроны и ракеты

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 03:29
Масштабная тревога в Украине 12 июля
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фот: Reuters

Воздушная тревога в Украине, в ночь на 12 июля, почти по всей территории страны. Причиной в том фиксация большого количества беспилотников, а также ракет. 

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Сигнал тревоги в Украине распространился на большинство областей еще с начала суток. Причиной тому стала угроза применения дронов, которые фиксируются в разных уголках страны.

Однако параллельно мониторинговые каналы писали, что россияне этой ночью подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, из которых обычно обстреливает Украину.

Воздушные силы ВСУ официально не подтверждали взлет, однако начиная с 03:23 в воздушном пространстве страны зафиксированы скоростные цели (ракеты). В частности, их заметили в Сумской и Харьковской областях, однако курс держат на Полтавскую область.

Масштабна тривога в Україні 12 липня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:29 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Украине масштабная тревога — РФ запустила дроны и ракеты - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью взрывы были слышны в очень многих городах нашей страны. В частности, по меньшей мере в Киеве, Николаеве, Черновцах, Луцке, Черкассах и не только.

Также отметим, что в Киеве за эту ночь, взрывы раздавались уже как минимум трижды.

взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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