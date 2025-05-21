В Сумской области российская ракета убила 6 гвардейцев

Военные учения. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Командование НГУ и правоохранители начали служебное расследование после ракетного удара по Сумской области, в результате которого во время занятий на стрельбище погибли шесть военнослужащих Национальной гвардии Украины, более десяти получили ранения. Командир части отстранен от выполнения обязанностей, материалы уже переданы в компетентные органы для правовой оценки.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

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Как заявило командование Нацгвардии, ранее уже были утверждены соответствующие алгоритмы действий в случае воздушной угрозы и приняты меры для избежания нарушений безопасности и недопущения скопления личного состава. Сейчас проводится проверка соблюдения этих указаний.

"По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые принимали соответствующие решения", — сообщили в ведомстве.

Сообщение НГУ. Фото: скриншот

Напомним, утром 21 мая Россия нанесла удар по Сумам — в городе есть проблемы с электроснабжением, было повреждено также предприятие.

О взрывах в Сумах сообщали еще ночью 21 мая.