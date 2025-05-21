У Сумській області російська ракета вбила 6 гвардійців

Військові навчання. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Командування НГУ та правоохоронці розпочали службове розслідування після ракетного удару по Сумській області, внаслідок якого під час занять на стрільбищі загинули шість військовослужбовців Національної гвардії України, понад десять отримали поранення. Командира частини відсторонено від виконання обов’язків, матеріали вже передано до компетентних органів для правової оцінки.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

Реклама

Читайте також:

Росія вдарила по полігону "Іскандером" в Сумській області під час військових навчань

Як заявило командування Нацгвардії, раніше вже було затверджено відповідні алгоритми дій у разі повітряної загрози та вжито заходів для уникнення порушень безпеки і недопущення скупчення особового складу. Наразі проводиться перевірка щодо дотримання цих вказівок.

"За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення", — повідомили у відомстві.

Повідомлення НГУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 21 травня Росія завдала удару по Сумах — в місті є проблеми з електропостачанням, було пошкоджено також підприємство.

Про вибухи в Сумах повідомляли ще вночі, 21 травня.