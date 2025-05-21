Удари РФ по Сумах 21 травня — постраждала людина, частина міста без світла

Вибух. Фото ілюстративне: Social Media via REUTERS

Зранку, 21 травня, російські окупанти намагались атакувати Суми дронами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємства, частина міста залишилася без світла.

Про це у Telegram повідомив начальник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко і виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

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"Внаслідок атаки пошкоджено підприємства, інші обʼєкти промисловості. Також пошкоджено лінії електропередач, частина міста залишилася без світла, у тому числі обʼєкти водопостачання міста. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи щодо електропостачання. Обʼєкти критичної інфраструктури переводяться на генератори", — йдеться у повідомленні ОВА.

Кривошеєнко додав, що відомо про одну постраждалу людину. Станом на зараз на місці працюють усі необхідні служби.

Водночас Кобзар уточнив, що в місті було атаковано два підприємства. По одному з об'єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому 2.

Нагадаємо, що цієї ночі і зранку у Сумах неодноразово чули звуки вибухів.

Також ми писали, що звуки вибухів цієї ночі лунали і в Києві. Зокрема, в столиці працювали сили ППО.