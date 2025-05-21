Удары РФ по Сумах 21 мая — пострадал человек, часть города без света

Взрыв. Фото иллюстративное: Social Media via REUTERS

Утром, 21 мая, российские оккупанты пытались атаковать Сумы дронами. В результате вражеской атаки повреждены предприятия, часть города осталась без света.

Об этом в Telegram сообщил начальник Сумской ОВА Сергей Кривошеенко и исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

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"В результате атаки повреждены предприятия, другие объекты промышленности. Также повреждены линии электропередач, часть города осталась без света, в том числе объекты водоснабжения города. Проводятся аварийно-восстановительные работы по электроснабжению. Объекты критической инфраструктуры переводятся на генераторы", — говорится в сообщении ОВА.

Кривошеенко добавил, что известно об одном пострадавшем человеке. По состоянию на сейчас на месте работают все необходимые службы.

В то же время Кобзарь уточнил, что в городе были атакованы два предприятия. По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому 2.

Напомним, что этой ночью и утром в Сумах неоднократно слышали звуки взрывов.

Также мы писали, что звуки взрывов этой ночью раздавались и в Киеве. В частности, в столице работали силы ПВО.