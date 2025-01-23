Коррупция в ВСУ — 13 должностных лиц начисляли незаконные выплаты бойцам в нескольких областях

Следственные действия у одного из подозреваемых. Фото: Нацполиция

В нескольких областях Украины должностные лица Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно начисляли миллионные вознаграждения бойцам, которые вообще не проходили службу или самовольно покинули воинскую часть (СОЧ). Среди подозреваемых — командиры частей, руководители и сотрудники отдельных подразделений, бывший начальник одного из областных ТЦК и СП.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в четверг, 23 января.

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Незаконные выплаты

По данным правоохранителей, в разных регионах Украины зафиксированы многочисленные случаи незаконных начислений средств военнослужащим и другим лицам, которые не принимали участие в боевых действиях или вообще не находились на службе.

Одесская область: Военный бухгалтер безосновательно начислила более 545 000 грн четырем лицам, самовольно оставившим часть, а заместитель начальника штаба получил 670 000 грн по фальшивым документам.

Военный бухгалтер безосновательно начислила более 545 000 грн четырем лицам, самовольно оставившим часть, а заместитель начальника штаба получил 670 000 грн по фальшивым документам. Черкасская область: Командир части выплатил 91 военнослужащему, которые не принимали участие в боевых действиях, почти 6 млн грн.

Командир части выплатил 91 военнослужащему, которые не принимали участие в боевых действиях, почти 6 млн грн. Черниговская область: Начальник штаба выплатил подчиненным дополнительные 412 500 грн без законных на то оснований.

Начальник штаба выплатил подчиненным дополнительные 412 500 грн без законных на то оснований. Тернопольская область: Командиры части выплатили более 1 млн грн лицам, которые должны были находиться в зоне боевых действий, но фактически оставались дома.

Командиры части выплатили более 1 млн грн лицам, которые должны были находиться в зоне боевых действий, но фактически оставались дома. Днепропетровская область: Бывший военком незаконно начислил более 1 млн грн лицам, которые не проходили службу.

Сообщение о подозрении одному из должностных лиц ВСУ. Фото: Нацполиция

Хмельницкая область: Командир бригады выплатил подчиненным деньги за якобы участие в боях, тогда как они ремонтировали его дом и добывали строительные материалы с помощью военной техники. Убытки превысили 1 млн грн.

Командир бригады выплатил подчиненным деньги за якобы участие в боях, тогда как они ремонтировали его дом и добывали строительные материалы с помощью военной техники. Убытки превысили 1 млн грн. Закарпатская область: Работница воинской части подделала данные о своем местонахождении и получила 250 000 грн.

Работница воинской части подделала данные о своем местонахождении и получила 250 000 грн. Львовская область: Командир батальона незаконно выплатил почти 370 000 грн.

Командир батальона незаконно выплатил почти 370 000 грн. Ровенская область: Командир роты насчитал военной 740 000 грн.

Командир роты насчитал военной 740 000 грн. Луганская область: двух военных обвиняют во внесении ложной информации в официальные документы. Из-за этих действий лица, которые не принимали участия в боевых действиях, получили почти 1,2 млн грн незаконных выплат.

Мужчина ознакамливается с подозрением. Фото: Нацполиция

В полиции отметили, что всем причастным к нарушениям следователи объявили подозрения.

"Их действия квалифицировали по различным статьям Уголовного кодекса Украины, в частности: служебная халатность, небрежное отношение к военной службе, злоупотребление властью или служебным положением, уклонение от военной службы через самокалечение или другие способы, присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, мошенничество и служебный подлог", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что бывшего чиновника Министерства обороны Украины Александра Лиева отправили в СИЗО. Его подозревают в растрате государственных средств.

Также мы сообщали, что в Киеве избрали меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении на более чем 1 миллион долларов.