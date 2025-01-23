Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Незаконні винагороди на 13 мільйонів — спіймали посадовців ЗСУ arrow

Незаконні винагороди на 13 мільйонів — спіймали посадовців ЗСУ

23 січня 2025 14:23
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Корупція у ЗСУ — 13 посадовців нараховували незаконні виплати бійцям у кількох областях
термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У кількох областях України посадовці Збройних сил України (ЗСУ) незаконно нараховували мільйонні винагороди бійцям, які взагалі не проходили службу або  самовільно залишили військову частину (СОЧ). Серед підозрюваних — командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, колишній начальник одного з обласних ТЦК та СП.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у четвер, 23 січня.

Читайте також:

Незаконні виплати

За даними правоохоронців, у різних регіонах України зафіксовано численні випадки незаконних нарахувань коштів військовослужбовцям та іншим особам, які не брали участь у бойових діях або взагалі не перебували на службі. 

  • Одеська область: Військовий бухгалтер безпідставно нарахувала понад 545 000 грн чотирьом особам, які самовільно залишили частину, а заступник начальника штабу отримав 670 000 грн за фальшивими документами.
  • Черкащина: Командир частини виплатив 91 військовослужбовцю, які не брали участь у бойових діях, майже 6 млн грн.
  • Чернігівщина: Начальник штабу виплатив підлеглим додаткові 412 500 грн без законних підстав.
  • Тернопільщина: Командири частини виплатили понад 1 млн грн особам, які мали перебувати в зоні бойових дій, але фактично залишалися вдома.
  • Дніпропетровщина: Колишній воєнком незаконно нарахував понад 1 млн грн особам, які не проходили службу.
  • Хмельниччина: Командир бригади виплатив підлеглим гроші за нібито участь у боях, тоді як вони ремонтували його будинок і видобували будівельні матеріали за допомогою військової техніки. Збитки перевищили 1 млн грн.
  • Закарпаття: Працівниця військової частини підробила дані про своє місцезнаходження та отримала 250 000 грн.
  • Львівщина: Командир батальйону незаконно виплатив майже 370 000 грн.
  • Рівненщина: Командир роти нарахував військовій 740 000 грн.

Усім фігурантам слідчі повідомили підозри. Йдеться про кілька статей кримінального кодексу: 

  • службова недбалість
  • недбале ставлення до військової служби
  • зловживання владою або службовим становищем
  • ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом
  • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
  • шахрайство
  • службове підроблення

Новина доповнюється...

ЗСУ корупція поліція гроші злочин

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Понаднормова робота — які правила під час війни

14:28 Студенти та викладачі можуть втратити відстрочку влітку — деталі

14:27 Бізнес очікує на завершення активної фази війни, — Свириденко

14:26 У ДПСУ попередили про черги на КПП — де доведеться затриматись

Термінова новина

14:23 Незаконні винагороди на 13 мільйонів — спіймали посадовців ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:14 Громадян України з другим паспортом можуть не випустити за кордон

14:14 НБУ змінив облікову ставку — що це означає для українців

14:12 Заготівля дров — чи можна рубати дерева на покинутих ділянках

14:10 Дуда хоче, аби Путін сам благав про переговори з Україною

14:06 Український сніданок в Давосі — фоторепортаж Новини.LIVE

14:30 Понаднормова робота — які правила під час війни

14:28 Студенти та викладачі можуть втратити відстрочку влітку — деталі

14:27 Бізнес очікує на завершення активної фази війни, — Свириденко

14:26 У ДПСУ попередили про черги на КПП — де доведеться затриматись

Термінова новина

14:23 Незаконні винагороди на 13 мільйонів — спіймали посадовців ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:14 Громадян України з другим паспортом можуть не випустити за кордон

14:14 НБУ змінив облікову ставку — що це означає для українців

14:12 Заготівля дров — чи можна рубати дерева на покинутих ділянках

14:10 Дуда хоче, аби Путін сам благав про переговори з Україною

14:06 Український сніданок в Давосі — фоторепортаж Новини.LIVE

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати