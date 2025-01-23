Корупція у ЗСУ — 13 посадовців нараховували незаконні виплати бійцям у кількох областях

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У кількох областях України посадовці Збройних сил України (ЗСУ) незаконно нараховували мільйонні винагороди бійцям, які взагалі не проходили службу або самовільно залишили військову частину (СОЧ). Серед підозрюваних — командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, колишній начальник одного з обласних ТЦК та СП.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у четвер, 23 січня.

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Незаконні виплати

За даними правоохоронців, у різних регіонах України зафіксовано численні випадки незаконних нарахувань коштів військовослужбовцям та іншим особам, які не брали участь у бойових діях або взагалі не перебували на службі.

Одеська область: Військовий бухгалтер безпідставно нарахувала понад 545 000 грн чотирьом особам, які самовільно залишили частину, а заступник начальника штабу отримав 670 000 грн за фальшивими документами.

Військовий бухгалтер безпідставно нарахувала понад 545 000 грн чотирьом особам, які самовільно залишили частину, а заступник начальника штабу отримав 670 000 грн за фальшивими документами. Черкащина: Командир частини виплатив 91 військовослужбовцю, які не брали участь у бойових діях, майже 6 млн грн.

Командир частини виплатив 91 військовослужбовцю, які не брали участь у бойових діях, майже 6 млн грн. Чернігівщина: Начальник штабу виплатив підлеглим додаткові 412 500 грн без законних підстав.

Начальник штабу виплатив підлеглим додаткові 412 500 грн без законних підстав. Тернопільщина: Командири частини виплатили понад 1 млн грн особам, які мали перебувати в зоні бойових дій, але фактично залишалися вдома.

Командири частини виплатили понад 1 млн грн особам, які мали перебувати в зоні бойових дій, але фактично залишалися вдома. Дніпропетровщина: Колишній воєнком незаконно нарахував понад 1 млн грн особам, які не проходили службу.

Колишній воєнком незаконно нарахував понад 1 млн грн особам, які не проходили службу. Хмельниччина: Командир бригади виплатив підлеглим гроші за нібито участь у боях, тоді як вони ремонтували його будинок і видобували будівельні матеріали за допомогою військової техніки. Збитки перевищили 1 млн грн.

Командир бригади виплатив підлеглим гроші за нібито участь у боях, тоді як вони ремонтували його будинок і видобували будівельні матеріали за допомогою військової техніки. Збитки перевищили 1 млн грн. Закарпаття: Працівниця військової частини підробила дані про своє місцезнаходження та отримала 250 000 грн.

Працівниця військової частини підробила дані про своє місцезнаходження та отримала 250 000 грн. Львівщина: Командир батальйону незаконно виплатив майже 370 000 грн.

Командир батальйону незаконно виплатив майже 370 000 грн. Рівненщина: Командир роти нарахував військовій 740 000 грн.

Усім фігурантам слідчі повідомили підозри. Йдеться про кілька статей кримінального кодексу:

службова недбалість

недбале ставлення до військової служби

зловживання владою або службовим становищем

ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

шахрайство

службове підроблення

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