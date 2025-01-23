Корупція у ЗСУ — 13 посадовців нараховували незаконні виплати бійцям у кількох областях

Незаконні винагороди на 13 мільйонів — спіймали посадовців ЗСУ
У кількох областях України посадовці Збройних сил України (ЗСУ) незаконно нараховували мільйонні винагороди бійцям, які взагалі не проходили службу або самовільно залишили військову частину (СОЧ). Серед підозрюваних — командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, колишній начальник одного з обласних ТЦК та СП.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у четвер, 23 січня.
Незаконні виплати
За даними правоохоронців, у різних регіонах України зафіксовано численні випадки незаконних нарахувань коштів військовослужбовцям та іншим особам, які не брали участь у бойових діях або взагалі не перебували на службі.
- Одеська область: Військовий бухгалтер безпідставно нарахувала понад 545 000 грн чотирьом особам, які самовільно залишили частину, а заступник начальника штабу отримав 670 000 грн за фальшивими документами.
- Черкащина: Командир частини виплатив 91 військовослужбовцю, які не брали участь у бойових діях, майже 6 млн грн.
- Чернігівщина: Начальник штабу виплатив підлеглим додаткові 412 500 грн без законних підстав.
- Тернопільщина: Командири частини виплатили понад 1 млн грн особам, які мали перебувати в зоні бойових дій, але фактично залишалися вдома.
- Дніпропетровщина: Колишній воєнком незаконно нарахував понад 1 млн грн особам, які не проходили службу.
- Хмельниччина: Командир бригади виплатив підлеглим гроші за нібито участь у боях, тоді як вони ремонтували його будинок і видобували будівельні матеріали за допомогою військової техніки. Збитки перевищили 1 млн грн.
- Закарпаття: Працівниця військової частини підробила дані про своє місцезнаходження та отримала 250 000 грн.
- Львівщина: Командир батальйону незаконно виплатив майже 370 000 грн.
- Рівненщина: Командир роти нарахував військовій 740 000 грн.
Усім фігурантам слідчі повідомили підозри. Йдеться про кілька статей кримінального кодексу:
- службова недбалість
- недбале ставлення до військової служби
- зловживання владою або службовим становищем
- ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- шахрайство
- службове підроблення
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