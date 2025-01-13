Как системы EES и EXIOS повлияют на международные поездки украинцев

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: DPA

Уже в 2025 году для пересечения границ в Шенгенской зоне и ЕС будут работать системы EES и ETIAS. Это стоит знать как украинцам, так и другим, поскольку нововведение повлияет на международные поездки.

О том, что означают эти аббревиатуры и как это работает, сообщает Instagram аккаунт пассажирских перевозок "Элит Экспресс".

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Что такое система EES

EES (Ептгу Exit System) — это новая система учета въезда и выезда из Шенгенской зоны. Она будет работать во всех странах Шенгена, включая Исландию, Норвегию и Швейцарию, но без Ирландии и Кипра.

Отныне паспортные штампы больше не нужны. Вместо них будет происходить регистрация через терминалы самообслуживания. Это означает более быстрый и современный контроль на границе.

Что такое система ETIAS

Система ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) — это разрешение на путешествие для граждан стран с безвизовым режимом с ЕС. Украинцы, путешествующие в Европу, обязаны оформлять это разрешение. Система заработает уже весной 2025 года. Процесс регистрации будет простым и полностью онлайн.

Для того, чтобы получить разрешение ETIAS, необходимо будет выполнить следующие действия:

заполнить онлайн-анкету на сайте или в приложении ETIAS;

оплатить сбор в размере 7 евро;

дождаться подтверждения заявки;

получить разрешение на электронную почту;

проверить корректность всех данных, чтобы избежать отказа на границе.

Отметим, что разрешение ETIAS:

действует 3 года или до завершения срока действия паспорта;

в случае смены паспорта, необходимо оформлять новое разрешение;

ETIAS является обязательным условием для путешествий в страны Шенгена.

В то же время ETIAS не гарантирует разрешение на пересечение границы. Пограничная служба проверяет каждого путешествующего, и в случае нарушения правил человеку могут отказать во въезде.

Подводя итог, введение новых систем означает, что украинцам нужно заблаговременно планировать путешествие и обращать внимание на правильное заполнение документов. Кроме того, следует учитывать дополнительные этапы подготовки: оформление разрешения ETIAS и уплату сбора.

Напомним, на днях мы тоже писали, что в 2025 году украинцы будут обязаны платить деньги за пересечение границ ЕС. Требование будет касаться граждан всех стран, которые не являются членами ЕС, и станет обязательным для въезда. Подробнее о том, когда будет введена плата, будет ли оформление разрешения ETIOS обязательным в начале введения — читайте в нашем материале.

Также мы сообщали, что сейчас за границей находится около 20-25 млн украинцев.