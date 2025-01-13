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Незабаром будуть нові правила перетину кордону в ЄС та Шенгені

13 січня 2025 02:49
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Як системи EES та EXIOS вплинуть на міжнародні поїздки українців
Українські біженці. Ілюстративне фото: DPA
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вже у 2025 році для перетину кордону у Шенгенській зоні та ЄС будуть працювати системи EES та ETIAS. Це варто знати як українцям, так і іншим, оскільки нововведення вплине на міжнародні поїздки.

Про це, що означають ці абревіатури і як це працює, повідомляє Instagram акаунт пасажирських перевезень "Еліт Експресс".

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Що таке система EES

EES (Еntry Exit System) — це нова система обліку в'їзду та виїзду з Шенгенської зони. Вона працюватиме в усіх країнах Шенгену, включаючи Ісландію, Норвегію та Швейцарію, але без Ірландії та Кіпру.

Відтепер паспортні штампи більше не потрібні. Замість них відбуватиметься реєстрація через термінали самообслуговування. Це означає більш швидший і сучасний контроль на кордоні.

Що таке система ETIAS

Система ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) — це дозвіл на подорож для громадян країн із безвізовим режимом із ЄС. Українці, які подорожують до Європи, зобов'язані оформлювати цей дозвіл. Система запрацює вже навесні 2025 року. Процес реєстрації буде простим та повністю онлайн.

Для того, щоб отримати дозвіл ETIAS, необхідно буде виконати наступні дії:

  • заповнити онлайн-анкету на сайті або в додатку ETIAS;
  • сплатити збір у розмірі 7 євро;
  • дочекатися підтвердження заявки;
  • отримати дозвіл на електронну пошту;
  • перевірити коректність усіх даних, щоб уникнути відмови на кордоні.

Зазначимо, що дозвіл ETIAS:

  • дійсний 3 роки або до завершення терміну дії паспорта;
  • у разі зміни паспорта, необхідно оформлювати новий дозвіл;
  • ETIAS є обов'язковою умовою для подорожей у країни Шенгену.

Водночас ETIAS не гарантує дозвіл на перетин кордону. Прикордонна служба перевіряє кожного подорожуючого, і у разі порушення правил людині можуть відмовити у в'їзді.

Підбиваючи підсумок, запровадження нових систем означає, що українцям потрібно завчасно планувати подорож та звертати увагу на правильне заповнення документів. Крім того, слід враховувати додаткові етапи підготовки: оформлення дозволу ETIAS та сплату збору.

Нагадаємо, на днях ми теж писали, що у 2025 році українці будуть зобов'язані платити гроші за перетин кордонів ЄС. Вимога стосуватиметься громадян усіх країн, які не є членами ЄС, і стане обов'язковою для в'їзду. Детальніше про те, коли буде запроваджено плату, чи буде оформлення дозволу ETIOS обов'язковим на початку введення — читайте в нашому матеріалі.

Також ми повідомляли, що наразі за кордоном перебуває близько 20-25 млн українців.

Європейський союз кордон українці подорож Україна Європа

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