Над тремя базами США в Великобритании заметили неизвестные беспилотники, которые могли шпионить за военными

Дрон в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

В течение последних шести дней над тремя базами ВВС США в Англии было замечено несколько неустановленных беспилотников. Скорее это были профессиональные полеты, а не развлечения любителей, считают военные.

Об этом информирует агентство Reuters.

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Что могли выискивать эти дроны

Как сообщают в пресс-службе военного ведомства Великобритании, небольшие дроны заметили поблизости и над базами "Лейкенхит", "Милденхолл" и "Фелтвелл". Эти три базы арендованы BBC США в Великобритании.

Спикер Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер заявил, что американские военные серьезно относятся к подобным инцидентам. Он сказал, что небольшие дроны достаточно распространены и пока слишком рано делать выводы о том, были ли они отправлены любителями или шпионами.

Однако официальный представитель США на условиях анонимности сказал Reuters, что, похоже, беспилотники не были работой любителей и американские военные будут продолжать расследование.

Американцы уже пригласили своих британских союзников помочь выяснить, кто ответственен за полеты беспилотников. В расследовании уже задействовано около 60 военнослужащих.

Напомним, в ночь на 25 ноября ГУР нанес удар по нефтебазе в Калуге, которая используется для поддержки вооруженной агрессии России против Украины.

Также в ночь на 19 ноября в Брянской области раздались сильнейшие взрывы. Известно об атаке на 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.