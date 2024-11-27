Над трьома базами США у Великій Британії помітили незрозумілі безпілотники, які могли шпигувати за військовими

Дрон у небі. Ілюстративне фото: pexels.com

Протягом останніх шести днів над трьома базами ВПС США в Англії було помічено кілька невстановлених безпілотників. Скоріше це були професійні польоти, а не розваги любителів, вважають військові.

Про це інформує агенція Reuters.

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Що могли вишукувати ці дрони

Як повідомляють у пресслужбі військового відомства Великої Британії, невеликі дрони помітили поблизу та над базами "Лейкенхіт", "Мілденхолл" і "Фелтвелл". Ці три бази орендовані ВВС США у Великій Британії.

Речник Пентагону, генерал-майор Патрік Райдер заявив, що американські військові серйозно ставляться до подібних інцидентів. Він сказав, що невеликі дрони досить поширені і поки що занадто рано робити висновки про те, чи були вони надіслані любителями чи шпигунами.

Однак офіційний представник США на умовах анонімності сказав Reuters, що, схоже, безпілотники не були роботою любителів і американські військові продовжуватимуть розслідування.

Американці вже запросили своїх британських союзників допомогти з’ясувати, хто відповідальний за польоти безпілотники. До розслідування вже залучили близько 60 військовослужбовців.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада ГУР завдало удару по нафтобазі в Калузі, яка використовується для підтримки збройної агресії Росії проти України.

Також у ніч на 19 листопада в Брянській області лунали сильні вибухи. Відомо про атаку на 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.