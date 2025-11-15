Видео
Україна
Главная Новости дня Неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде

Неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 23:30
обновлено: 00:00
Взрывы в Волгограде 15 ноября - дроны атаковали НПЗ
Взрыв на НПЗ. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В субботу поздно вечером, 15 ноября, россияне пожаловались на взрывы в Волгограде. Местный НПЗ атаковали неизвестные дроны.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Волгограде вечером 15 ноября

Как пишут российские паблики, примерно за последний час жители Волгограда слышали более 10 взрывов в разных районах города.

Подписчики SHOT рассказали, что был слышен гул моторов, звук работы ПВО, а также россияне видели в небе вспышки.

Ряд Telegram-каналов пишут, что под атакой оказался местный "многострадальный" НПЗ "Лукойл". Кроме того, россияне жалуются на пожар одном из домов. Судя по всему, российское ПВО, сбивая дроны, попало по зданию.

Власти ситуацию пока никак не комментировали.

Напомним, что в ночь на 15 ноября Силы обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, радиолокационную станцию "Небо-У" и военный эшелон. На атакованных объектах было слышно взрывы и возникли пожары.

Также мы писали, что 11 ноября Силы обороны поразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ. Известно, что это предприятие задействовано в обеспечении российской армии.

пожар взрыв НПЗ дроны Россия Волгоградская область
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
