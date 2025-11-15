Відео
Головна Новини дня Невідомі дрони атакували НПЗ у Волгограді

Невідомі дрони атакували НПЗ у Волгограді

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 23:30
Оновлено: 23:30
Вибухи у Волгограді 15 листопада - дрони атакували НПЗ
Вибух на НПЗ. Ілюстративне фото: скріншот із відео

У суботу пізно ввечері, 15 листопада, росіяни поскаржилися на вибухи у Волгограді. Місцевий НПЗ атакували невідомі дрони.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи у Волгограді ввечері 15 листопада

Як пишуть російські пабліки, приблизно за останню годину жителі Волгограда чули понад 10 вибухів у різних районах міста.

Підписники SHOT розповіли, що було чути гул моторів, звук роботи ППО, а також росіяни бачили в небі спалахи.

Низка Telegram-каналів пишуть, що під атакою опинився місцевий "багатостраждальний" НПЗ "Лукойл". Крім того, росіяни скаржаться на пожежу в одному з будинків. Судячи з усього, російське ППО, збиваючи дрони, влучило по будівлі.

Влада ситуацію поки ніяк не коментувала.

Нагадаємо, що в ніч на 15 листопада Сили оборони України вразили Рязанський нафтопереробний завод, радіолокаційну станцію "Небо-У" і військовий ешелон. На атакованих об'єктах було чутно вибухи і виникли пожежі.

Також ми писали, що 11 листопада Сили оборони вразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області РФ. Відомо, що це підприємство задіяне в забезпеченні російської армії.

пожежа вибух НПЗ дрони Росія Волгоградська область
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
