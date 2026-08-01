Нетаньяху заблокировал поставку Украине систем "Железный купол" из США в 2023 году

Беньямин Нетаньяху. Фото: Беньямин Нетаньяху/Х

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воспользовался правом вето, чтобы заблокировать поставку Украине американских систем противовоздушной обороны "Железный купол". Это произошло в 2023 году.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Новини.LIVE.

Почему Израиль наложил вето на передачу систем ПВО Украине

По данным издания, тогдашний сенатор-республиканец Линдси Грэм поддерживал передачу батарей Украине для защиты гражданского населения от российских атак. Несмотря на то, что системы находились в США и были приобретены на средства американских налогоплательщиков, окончательное решение оставалось за Израилем в соответствии с соглашением о совместном производстве.

Сенатор Крис Ван Голлен раскритиковал такую ситуацию.

"Ракетные системы, которые мы хотели передать Украине, были размещены на юго-западе Соединенных Штатов и оплачивались налогоплательщиками США, но Израиль наложил на это вето", — заявил он.

В посольстве Израиля пояснили, что выступили против передачи из-за опасений, что технологии могут оказаться в Иране.

"Существовали опасения, что эта технология может попасть к иранцам", — заявили в израильском дипломатическом ведомстве.

В то же время там подчеркнули, что вместо этого Израиль вернул Соединенным Штатам батареи Patriot, которые впоследствии могли быть переданы Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Американский лидер призвал израильскую сторону воздержаться от ответных ударов, чтобы оставить пространство для дипломатического урегулирования.

Как сообщали Новини.LIVE, напряженность между Израилем и Ираном остается высокой после недавнего обострения. Израиль неоднократно обвинял Тегеран в поддержке террористических группировок и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, тогда как Иран отвергает эти обвинения.