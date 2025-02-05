Нетаньяху подарил Трампу пейджеры — что означает подарок

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Дональду Трампу два пейджера — один золотой и один обычный — как символ операции, во время которой были ликвидированы члены "Хезболлы". Этот жест стал символом успешного проведения спецоперации.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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"Это была замечательная операция", — отметил Трамп в ответ и передал Нетаньяху их совместную фотографию с надписью: "Биби, великому лидеру".

В сентябре в разных частях Ливана одновременно взорвались тысячи пейджеров, которыми пользовались члены террористической группировки "Хезболла". В результате этого погибли и получили ранения десятки террористов. На следующий день взорвались также сотни раций, что повлекло новые жертвы.

Напомним, недавно Зеленский и Нетаньяху обсудили ситуацию с безопасностью и сотрудничество между странами.

Ранее Нетаньяху заявил, что мир между Израилем и Саудовской Аравией неизбежен и может быть достигнут в будущем.