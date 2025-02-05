Нетаньяху подарил Трампу пейджеры — что означает подарок

Нетаньяху сделал подарок Трампу в память об уничтожении Хезболлы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Дональду Трампу два пейджера — один золотой и один обычный — как символ операции, во время которой были ликвидированы члены "Хезболлы". Этот жест стал символом успешного проведения спецоперации.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Нетаньяху передал Трампу пейджеры
"Это была замечательная операция", — отметил Трамп в ответ и передал Нетаньяху их совместную фотографию с надписью: "Биби, великому лидеру".
В сентябре в разных частях Ливана одновременно взорвались тысячи пейджеров, которыми пользовались члены террористической группировки "Хезболла". В результате этого погибли и получили ранения десятки террористов. На следующий день взорвались также сотни раций, что повлекло новые жертвы.
Напомним, недавно Зеленский и Нетаньяху обсудили ситуацию с безопасностью и сотрудничество между странами.
Ранее Нетаньяху заявил, что мир между Израилем и Саудовской Аравией неизбежен и может быть достигнут в будущем.
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