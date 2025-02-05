Нетаньягу подарував Трампу пейджери — що означає подарунок

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подарував Дональду Трампу два пейджери — один золотий і один звичайний — як символ операції, під час якої було ліквідовано членів "Хезболли". Цей жест став символом успішного проведення спецоперації.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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"Це була чудова операція", — зазначив Трамп у відповідь і передав Нетаньягу їхню спільну фотографію з написом: "Бібі, великому лідеру".

У вересні в різних частинах Лівану одночасно вибухнули тисячі пейджерів, якими користувалися члени терористичного угруповання "Хезболла". Внаслідок цього загинули та отримали поранення десятки терористів. Наступного дня вибухнули також сотні рацій, що спричинило нові жертви.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський і Нетаньягу обговорили безпекову ситуацію та співпрацю між країнами.

Раніше Нетаньягу заявив, що мир між Ізраїлем і Саудівською Аравією неминучий і може бути досягнутий у майбутньому.