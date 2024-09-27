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Нетаньяху ответил, при каком условии согласится на перемирие с "Хезболлой"

27 сентября 2024 09:03
Карина Приходько - Редактор
Беньямин Нетаньяху отверг перемирие с Хезболлой
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет наносить удары по "Хезболле" в "полную силу" до тех пор, пока не достигнет поставленных целей. На предложение США, Франции и других стран по поводу перемирия Нетаньяху даже не ответил.

Об этом сообщает AFP.

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Нетаньяху пообещал наносить удары по "Хезболле" "в полную силу", пока она не прекратит ракетный обстрел через границу, ослабляя надежды на предложение о прекращении огня, выдвинутое официальными лицами США и Европы.

"Мы наносим "Хезболле" такие удары, которые она никогда не могла себе представить. Мы делаем это с полной силой, мы делаем это с хитростью. Одно я вам обещаю: мы не успокоимся, пока они не вернутся домой", — сказал Нетаньяху.

В то же время в заявлении израильского премьера также отмечается, что боевые действия в секторе Газа также "будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны".

Кроме того, AFP отметило, что глава израильской армии Герци Халеви приказал солдатам быть готовыми к возможному вторжению в Ливан.

"Мы не останавливаемся. Мы будем продолжать атаковать и наносить вред "Хезболле" везде. Для этого мы готовимся к маневрам, и смысл заключается в том, что ваши боевые ботинки, ваши маневренные ботинки войдут на территорию врага. Это те вещи, которые позволят нам потом безопасно вернуть северян", — заявил он.

Напомним, 24 сентября Израиль совершил самую большую атаку по Ливану за последние 18 лет. Вооруженные силы страны нанесли по объектам "Хезболлы" более 1600 ударов.

Ранее в СМИ сообщали, что власти Израиля, вероятно, приняли решение начать масштабную военную операцию против группировки "Хезболла" на юге Ливана.

Однако накануне, 22 сентября, Израиль подвергся массированным обстрелам со стороны Ливана. В результате обстрелов возникли сильные пожары, есть пострадавшие.

Израиль война обстрелы ракетный удар Хезболла

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