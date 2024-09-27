Беньямін Нетаньяху відкинув перемир'я з Хезболлою

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна завдаватиме ударів по "Хезболлі" на "повну силу" до тих пір, поки не досягне поставлених цілей. На пропозицію США, Франції та інших країн щодо перемир'я Нетаньяху навіть не відповів.

Про це повідомляє AFP.

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Нетаньяху пообіцяв завдавати ударів по "Хезболлі" "на повну силу", доки вона не припинить ракетний обстріл через кордон, послаблюючи надії на пропозицію про припинення вогню, висунуту офіційними особами США та Європи.

"Ми завдаємо Хезболлі таких ударів, яких вона ніколи не могла собі уявити. Ми робимо це з повною силою, ми робимо це з хитрістю. Одне я вам обіцяю: ми не заспокоїмося, поки вони не повернуться додому", — сказав Нетаньягу.

Водночас у заяві ізраїльського прем'єра також зазначається, що бойові дії в секторі Газа також "триватимуть доти, доки не будуть досягнуті всі цілі війни".

Крім того, AFP зазначило, що глава ізраїльської армії Герці Халеві наказав солдатам бути готовими до можливого вторгнення в Ліван.

"Ми не зупиняємося. Ми будемо продовжувати атакувати і завдавати шкоди "Хезболлі" скрізь. Для цього ми готуємося до маневрів, і сенс полягає в тому, що ваші військові черевики, ваші маневрені черевики увійдуть на територію ворога. Це ті речі, які дозволять нам потім безпечно повернути жителів півночі", — заявив він.

Нагадаємо, 24 вересня Ізраїль здійснив найбільшу атаку по Лівану за останні 18 років. Збройні сили країни завдали по об'єктах "Хезболли" понад 1600 ударів.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що влада Ізраїлю, ймовірно, ухвалила рішення розпочати масштабну військову операцію проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану.

Однак напередодні, 22 вересня, Ізраїль зазнав масованих обстрілів з боку Лівану. Внаслідок обстрілів виникли сильні пожежі, є постраждалі.