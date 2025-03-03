Как суд наказал 15-летнего подростка, который сел за руль, не имея водительских прав

Здание Ковельского горрайонного суда. Фото: volynnews.com

В Волынской области 15-летний парень сел за руль автомобиля. Права управлять транспортными средствами он не имел.

Об этом говорится в приговоре, который Ковельской горрайонный суд Волынской области вынес 29 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, утром 14 декабря прошлого года правоохранители остановили в селе Оконск автомобиль Volvo под управлением несовершеннолетнего. Водительских документов 15-летний нарушитель не имел.

Детали дела

Во время судебного заседания фигурант признал свою вину. Парень еще не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, ведь является несовершеннолетним. Из-за этого к ответственности привлекли его мать. За уклонение от выполнения родительских обязанностей женщину оштрафовали на 870 гривен. Решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, в Запорожье вынесли приговор мужчине, который поджег два автомобиля и готовился к третьему поджогу. За совершенное нарушитель проведет семь лет в тюрьме и должен заплатить штраф.

Также мы сообщали, что в Одесской области судили мужчину, который отказался становиться на воинский учет. Несмотря на официальное предупреждение и вручение повестки, в ТЦК и СП он не явился.