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Неповнолітній хлопець керував автівкою — що вирішив суд

3 березня 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав 15-річного підлітка, який сів за кермо, не маючи водійських прав
Будівля Ковельського міськрайонного суду. Фото: volynnews.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Волинській області 15-річний хлопець сів за кермо автомобіля. Права керувати транспортними засобами він не мав.

Про це йдеться у вироку, який Ковельській міськрайонний суд Волинської області ухвалив 29 січня. 

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, уранці 14 грудня минулого року правоохоронці зупинили в селі Оконськ на Маневиччині автомобіль Volvo під керуванням неповнолітнього. Водійських документів 15-річний порушник не мав.

Деталі справи

Під час судового засідання фігурант визнав свою провину. Хлопець ще не досягнув віку, з якого настає адміністративна відповідальність, адже є неповнолітнім. Через це до відповідальності притягнули його матір. За ухилення від виконання батьківських обов'язків жінку оштрафували на 870 гривень. Рішення суду вже набуло законної сили. 

Нагадаємо, у Запоріжжі винесли вирок чоловіку, який підпалив два автомобілі й готувався до третього підпалу. За вчинене порушник проведе сім років у в'язниці та має сплатити штраф.

Також ми повідомляли, що в Одеській області судили чоловіка, який відмовився ставати на військовий облік. Попри офіційне попередження та вручення повістки, до ТЦК та СП він не з'явився.

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