Девушка-подросток распространяла российский контент — что решил суд

Здание Стрыйского горрайонного суда. Фото: stm.lv.court.gov.ua

Во Львовской области несовершеннолетняя девушка снимала видео для TikTok, используя российский контент. К ответственности привлекли ее мать.

Об этом говорится в приговоре, который Стрыйский горрайонный суд Львовщины принял 4 апреля.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в апреле текущего года девушка опубликовала на своей странице в TikTok видео с использованием российского контента. К тому же в этом ролике она общалась, употребляя нецензурную лексику.

Решение суда

В отношении матери нарушительницы составили административный протокол за ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей (статья 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях). На заседание суда женщина не явилась. О причине своего отсутствия не сообщила. Суд признал ее виновной и оштрафовал на 850 гривен. Кроме того, женщине придется уплатить 605 гривен судебного сбора.

Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, во Львове мужчина поджег чужой автомобиль и зафиксировал поджог на видео. Ему назначили наказание в виде заключения.

Также мы сообщали, что в Одесской области военный вырубал деревья в лесных хозяйствах. Его оштрафовали и приговорили к испытательному сроку.