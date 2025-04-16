У Львові чоловік підпалив чужий автомобіль — яке покарання обрав для підпалювача суд

Автомобіль горить після підпалу. Фото ілюстративне: mukachevo.net

У Львові чоловік підпалив автомобіль. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Шевченківський районний суд міста Львова ухвалив 10 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант, який є уродженцем Донецької області, у липні минулого року причепив на чужий припаркований Opel Meriva номерний знак із написом "ЗСУ". Результат підпалу він зафіксував на відео, після чого втік. Після підпалу у автівці спрацювала сигналізація. Побачивши з вікна, як палає їхній автомобіль, власниця разом із чоловіком вибігла на вулицю, щоб допомогти рятувальникам загасити полум'я. Автомобіль згорів ущент. Унаслідок цього його подружжя львів'ян зазнало збитків на суму близько 300 тисяч гривень.

Рішення суду

Під час судового засідання порушник визнав свою провину. Чому саме вирішив підпалити автомобіль та навіщо знімав це на відео, чоловік не пояснив. Суд призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі та сплати потерплій 220 тисяч гривень матеріальної шкоди та сто тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, у Києві засудили до ув'язнення чоловіка, який ухилився від військового призову. Попри те, що ВЛК визнала фігуранта придатним до служби, він написав відмову від мобілізації.

Також ми повідомляли, що в Київській області чоловік зґвалтував свою 13-річну онуку. Його засудили до 15 років ув'язнення.