Во Львове мужчина поджег чужой автомобиль - какое наказание избрал для поджигателя суд

Шевченковский районный суд города Львова. Фото: sh.lv.court.gov.ua

Во Львове мужчина поджег автомобиль. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Шевченковский районный суд города Львова принял 10 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант, который является уроженцем Донецкой области, в июле прошлого года прицепил на чужой припаркованный Opel Meriva номерной знак с надписью "ВСУ". Результат поджога он зафиксировал на видео, после чего скрылся. После поджога в машине сработала сигнализация. Увидев из окна, как пылает их автомобиль, владелица вместе с мужем выбежала на улицу, чтобы помочь спасателям потушить пламя. Автомобиль сгорел дотла. Вследствие этого его супруги львовян понесли убытки на сумму около 300 тысяч гривен.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушитель признал свою вину. Почему именно решил поджечь автомобиль и зачем снимал это на видео, мужчина не объяснил. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы и уплаты потерпевшей 220 тысяч гривен материального ущерба и сто тысяч гривен морального вреда.