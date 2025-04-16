Дівчина-підліток поширювала російський контент — що вирішив суд

Будівля Стрийського міськрайонного суду. Фото: stm.lv.court.gov.ua

У Львівській області неповнолітня дівчина знімала відео для TikTok, використовуючи російський контент. До відповідальності притягнули її матір.

Про це йдеться у вироку, який Стрийський міськрайонний суд Львівщини ухвалив 4 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у квітні поточного року дівчина опублікувала на своїй сторінці в TikTok відео з використанням російського контенту. До того ж у цьому ролику вона спілкувалася, вживаючи нецензурну лексику.

Рішення суду

Відносно матері порушниці склали адміністративний протокол за неналежне виконання нею батьківських обов'язків (стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення). На засідання суду жінка не з'явилася. Про причину своєї відсутності не повідомила. Суд визнав її винною та оштрафував на 850 гривень. Крім того, жінці доведеться сплатити 605 гривень судового збору.

Рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львові чоловік підпалив чужий автомобіль і зафіксував підпал на відео. Йому призначили покарання у вигляді ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Одеській області військовий вирубував дерева в лісових господарствах. Його оштрафували та засудили до іспитового строку.