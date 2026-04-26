Непогода в Украине: количество погибших возросло до трех человек

Последствия непогоды в Запорожье 26 апреля 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

В воскресенье, 26 апреля, Украину накрыла мощная непогода, в результате которой количество погибших увеличилось до трех человек. Смертельный случай зафиксировали в Запорожье. Ранее сообщалось о двух погибших в других регионах.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Запорожья.

Дерево упало на легковой автомобиль. Фото: ГСЧС Запорожья

Итак, по данным ГСЧС, до трех человек увеличилось количество погибших в результате непогоды в Украине.

Следовательно, в Запорожье во время сильного ветра дерево упало на легковой автомобиль, в котором находился водитель. В результате этого мужчину зажало поврежденными конструкциями авто.

Спасатели деблокировали тело 39-летнего мужчины с помощью специального оборудования. Они распилили поваленное дерево и убрали его с дороги.

Отмечается, что непогода длилась около 20 минут, однако вызвала значительные последствия.

Ранее сообщалось о еще двух погибших из-за непогоды — в Черкассах и на Закарпатье.

Последствия непогоды 26 апреля. Фото: ГСЧС Запорожья

Скриншот сообщения ГСЧС Запорожья/Telegram

Новини.LIVE информировали, что 26 апреля из-за сильного ветра и непогоды в Украине погибли два человека. Трагедии произошли на Закарпатье и в Черкассах из-за падения деревьев. Также в Полтаве в результате падения дерева пострадал ребенок.

Новини.LIVE сообщали о прогнозе погоды в Украине на понедельник, 27 апреля. Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре и дождях. Кое-где температура воздуха опустится до +1°C.