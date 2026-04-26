Непогода в Украине: количество погибших возросло до трех человек
В воскресенье, 26 апреля, Украину накрыла мощная непогода, в результате которой количество погибших увеличилось до трех человек. Смертельный случай зафиксировали в Запорожье. Ранее сообщалось о двух погибших в других регионах.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Запорожья.
В результате непогоды количество погибших возросло до 3 человек
Итак, по данным ГСЧС, до трех человек увеличилось количество погибших в результате непогоды в Украине.
Следовательно, в Запорожье во время сильного ветра дерево упало на легковой автомобиль, в котором находился водитель. В результате этого мужчину зажало поврежденными конструкциями авто.
Спасатели деблокировали тело 39-летнего мужчины с помощью специального оборудования. Они распилили поваленное дерево и убрали его с дороги.
Отмечается, что непогода длилась около 20 минут, однако вызвала значительные последствия.
Ранее сообщалось о еще двух погибших из-за непогоды — в Черкассах и на Закарпатье.
Новини.LIVE информировали, что 26 апреля из-за сильного ветра и непогоды в Украине погибли два человека. Трагедии произошли на Закарпатье и в Черкассах из-за падения деревьев. Также в Полтаве в результате падения дерева пострадал ребенок.
