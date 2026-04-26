Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Непогода в Украине: количество погибших возросло до трех человек

Непогода в Украине: количество погибших возросло до трех человек

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 21:41
Последствия непогоды в Запорожье 26 апреля 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

В воскресенье, 26 апреля, Украину накрыла мощная непогода, в результате которой количество погибших увеличилось до трех человек. Смертельный случай зафиксировали в Запорожье. Ранее сообщалось о двух погибших в других регионах.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Запорожья.

Внаслідок негоди в Україні загинуло троє людей
Дерево упало на легковой автомобиль. Фото: ГСЧС Запорожья

Итак, по данным ГСЧС, до трех человек увеличилось количество погибших в результате непогоды в Украине.

Следовательно, в Запорожье во время сильного ветра дерево упало на легковой автомобиль, в котором находился водитель. В результате этого мужчину зажало поврежденными конструкциями авто.

Спасатели деблокировали тело 39-летнего мужчины с помощью специального оборудования. Они распилили поваленное дерево и убрали его с дороги.

Читайте также:

Отмечается, что непогода длилась около 20 минут, однако вызвала значительные последствия.

Ранее сообщалось о еще двух погибших из-за непогоды — в Черкассах и на Закарпатье.

Негода в Україні наслідки
Последствия непогоды 26 апреля. Фото: ГСЧС Запорожья
Скриншот сообщения ГСЧС Запорожья/Telegram

Новини.LIVE информировали, что 26 апреля из-за сильного ветра и непогоды в Украине погибли два человека. Трагедии произошли на Закарпатье и в Черкассах из-за падения деревьев. Также в Полтаве в результате падения дерева пострадал ребенок.

Новини.LIVE сообщали о прогнозе погоды в Украине на понедельник, 27 апреля. Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре и дождях. Кое-где температура воздуха опустится до +1°C.

непогода прогноз погоды погода в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации