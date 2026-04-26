Головна Новини дня Негода в Україні: кількість загиблих зросла до трьох людей

Негода в Україні: кількість загиблих зросла до трьох людей

Дата публікації: 26 квітня 2026 21:41
Негода в Україні: кількість загиблих зросла до трьох людей
Наслідки негоди у Запоріжжі 26 квітня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

У неділю, 26 квітня, Україну накрила потужна негода, внаслідок якої кількість загиблих збільшилася до трьох людей. Смертельний випадок зафіксували у Запоріжжі. Раніше повідомлялося про двох загиблих в інших регіонах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС Запоріжжя.

Дерево впало на легковий автомобіль. Фото: ДСНС Запоріжжя

Отже, за даними ДСНС, до трьох людей збільшилася кількість загиблих внаслідок негоди в Україні.

Відтак, у Запоріжжі під час сильного вітру дерево впало на легковий автомобіль, у якому перебував водій. Унаслідок цього чоловіка затисло пошкодженими конструкціями авто.

Рятувальники деблокували тіло 39-річного чоловіка за допомогою спеціального обладнання. Вони розпиляли повалене дерево та прибрали його з дороги.

Читайте також:

Зазначається, що негода тривала близько 20 хвилин, однак спричинила значні наслідки.

Раніше повідомлялося про ще двох загиблих через негоду — у Черкасах та на Закарпатті.

Наслідки негоди 26 квітня. Фото: ДСНС Запоріжжя
Скриншот повідомлення ДСНС Запоріжжя/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 26 квітня через сильний вітер та негоду в Україні загинули двоє людей. Трагедії сталися на Закарпатті та у Черкасах через падіння дерев. Також у Полтаві внаслідок падіння дерева постраждала дитина.

Новини.LIVE повідомляли про прогноз погоди в Україні на понеділок, 27 квітня. Синоптик Наталка Діденко попередила про сильний вітер та дощі. Подекуди температура повітря опуститься до +1°C.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
