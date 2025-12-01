Видео
Україна
Главная Новости дня Непогода обесточила одну из областей — ситуация в энергосистеме

Непогода обесточила одну из областей — ситуация в энергосистеме

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 10:46
Отключение света в Украине 1 декабря — какая ситуация в энергосистеме сейчас
Энергетики. Фото: AP

На Полтавщине в результате неблагоприятных погодных условий обесточены пять населенных пунктов. В других регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в понедельник, 1 декабря.

Читайте также:
світло
Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Где будут выключать свет 1 декабря

"Питание всех обесточенных потребителей (в результате непогоды на Полтавщине, — Ред.) ожидается до конца суток", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после вражеских атак по энергетической инфраструктуре на утро зафиксированы отключения электроэнергии в нескольких областях, в частности на Харьковщине, Днепропетровщине и Херсонщине.

"Также из-за выхода из строя оборудования, ранее поврежденного российскими беспилотниками, без света остаются абоненты в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", — сообщают в "Укрэнерго".

Энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Напомним, сегодня по всей стране применяются графики отключения света объемом от 0,5 до 3 очередей.

Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в одной из областей могут ввести аварийные отключения света.

непогода Минэнерго Полтавская область энергетика отключения света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
