Видео

Главная Новости дня Как долго не будет света завтра — графики Укрэнерго

Как долго не будет света завтра — графики Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 20:00
Графики отключений света на 1 декабря от Укрэнерго
Обесточенный город. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 1 декабря, украинцам снова будут выключать свет. Графики отключений электроэнергии будут действовать по всей стране.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Графики отключений света 1 декабря

В Укрэнерго предупреждают, что в понедельник, 1 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия массированных ударов России по украинским энергообъектам.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

  • Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей;
  • Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. А также призвали граждан потреблять электроэнергию экономно.

Графіки відключення світла 1 грудня
Сообщение Укрэнерго/Facebook

Что следует делать после возвращения света

В ГСЧС отметили, что после возвращения света не стоит сразу все включать. А также объяснили, как следует действовать после восстановления электроснабжения.

Итак, сразу после возвращения света, стоит действовать следующим образом:

  • Дайте системе 5-10 минут, чтобы стабилизироваться и избежать колебаний напряжения;
  • Не включайте все сразу: сначала подключите холодильник и бойлер, затем другие приборы;
  • Если после возвращения света чувствуете даже слабый запах газа, не включайте электроприборы, откройте окна и вызовите газовую службу;
  • Пока есть электроэнергия, зарядите телефоны, павербанки, фонарики;
  • Пополните запасы воды, батареек и свечей на случай следующего обесточивания;
  • Вспомните, хватало ли во время обесточивания вам освещения, тепла, воды и еды, а ребенку — уюта и развлечений. Если чего-то не хватало, подготовьте это заранее.

Напомним, что на Сумщине 30 ноября фиксируются перебои с водой и теплом в результате атаки РФ.

Также 30 ноября часть районов Киева все еще остается без света после массированного ракетно-дронового обстрела.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
