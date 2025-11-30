Атака РФ на Сумщину — есть перебои со светом и водой

Пожар в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: Sergey Bobok/AFP

В воскресенье, 30 ноября, российские оккупанты снова атаковали энергоинфраструктуру Сумской области. Вследствие вражеских ударов зафиксированы перебои со светом и водой.

Об этом информирует глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

На Сумщине перебои со светом и водой из-за атаки РФ

Сегодня, 30 ноября, российские войска снова прицельно бьют по энергетической инфраструктуре Сумщины.

Вражеские удары вызвали перебои с электро- и водоснабжением в Сумском районе.

Глава ОВА отметил, что российские оккупанты продолжают пытаться лишить людей базовых условий жизни, цинично атакуя гражданскую инфраструктуру.

К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы. Сейчас энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что в ночь на 30 ноября российские войска дронами атаковали Харьковскую область.

Поздно вечером 29 ноября россияне обстреляли Киевскую область — горела многоэтажка.