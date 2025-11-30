Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне атаковали Сумщину — есть перебои со светом и водой

Россияне атаковали Сумщину — есть перебои со светом и водой

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 15:26
Атака РФ на Сумщину — есть перебои со светом и водой
Пожар в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: Sergey Bobok/AFP

В воскресенье, 30 ноября, российские оккупанты снова атаковали энергоинфраструктуру Сумской области. Вследствие вражеских ударов зафиксированы перебои со светом и водой.

Об этом информирует глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

На Сумщине перебои со светом и водой из-за атаки РФ

Сегодня, 30 ноября, российские войска снова прицельно бьют по энергетической инфраструктуре Сумщины.

Вражеские удары вызвали перебои с электро- и водоснабжением в Сумском районе.

Глава ОВА отметил, что российские оккупанты продолжают пытаться лишить людей базовых условий жизни, цинично атакуя гражданскую инфраструктуру.

К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы. Сейчас энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

Атака РФ на Сумщину 30 листопада
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что в ночь на 30 ноября российские войска дронами атаковали Харьковскую область.

Поздно вечером 29 ноября россияне обстреляли Киевскую область — горела многоэтажка.

Сумская область обстрелы водоснабжение война в Украине отключения света атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации