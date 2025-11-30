Відео
Головна Новини дня Росіяни атакували Сумщину — є перебої зі світлом та водою

Росіяни атакували Сумщину — є перебої зі світлом та водою

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 15:26
Атака РФ на Сумщину — є перебої зі світлом та водою
Пожежа внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: Sergey Bobok/AFP

У неділю, 30 листопада, російські окупанти знову атакували енергоінфраструктуру Сумської області. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано перебої зі світлом та водою.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

Читайте також:

На Сумщині перебої зі світлом та водою через атаку РФ

Сьогодні, 30 листопада, російські війська знову прицільно б’ють по енергетичній інфраструктурі Сумщини.

Ворожі удари спричинили перебої з електро- та водопостачанням у Сумському районі.

Очільник ОВА зазначив, що російські окупанти продовжують намагатися позбавити людей базових умов життя, цинічно атакуючи цивільну інфраструктуру. 

До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби. Зараз енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.

Атака РФ на Сумщину 30 листопада
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 30 листопада російські війська дронами атакували Харківську область.

Пізно ввечері 29 листопада росіяни обстріляли Київську область — горіла багатоповерхівка.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
