Графіки відключень світла на 1 грудня від Укренерго

Як довго не буде світла завтра — графіки Укренерго
У понеділок, 1 грудня, українцям знову вимикатимуть світло. Графіки відключень електроенергії діятимуть по всій країні.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла 1 грудня
В Укренерго попереджають, що у понеділок, 1 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих ударів Росії по українських енергооб'єктах.
Час і обсяг застосування обмежень будуть наступними:
- Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;
- Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. А також закликали громадян споживати електроенергію ощадливо.
Що слід робити після повернення світла
У ДСНС зазначили, що після повернення світла не варто відразу все вмикати. А також пояснили, як слід діяти після відновлення електропостачання.
Отже, відразу після повернення світла, варто діяти наступним чином:
- Дайте системі 5-10 хвилин, щоб стабілізуватися й уникнути коливань напруги;
- Не вмикайте все одразу: спершу під'єднайте холодильник і бойлер, потім інші прилади;
- Якщо після повернення світла відчуваєте навіть слабкий запах газу, не вмикайте електроприлади, відчиніть вікна й викличте газову службу;
- Поки є електроенергія, зарядіть телефони, павербанки, ліхтарики;
- Поповніть запаси води, батарейок і свічок на випадок наступного знеструмлення;
- Пригадайте, чи під час знеструмлення вам вистачало освітлення, тепла, води та їжі, а дитині — затишку й розваг. Якщо чогось бракувало, підготуйте це заздалегідь.
Нагадаємо, що на Сумщині 30 листопада фіксуються перебої з водою та теплом внаслідок атаки РФ.
Також 30 листопада частина районів Києва все ще лишається без світла після масованого ракетно-дронового обстрілу.
