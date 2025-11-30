Графіки відключень світла на 1 грудня від Укренерго

Знеструмлене місто. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 1 грудня, українцям знову вимикатимуть світло. Графіки відключень електроенергії діятимуть по всій країні.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключень світла 1 грудня

В Укренерго попереджають, що у понеділок, 1 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих ударів Росії по українських енергооб'єктах.

Час і обсяг застосування обмежень будуть наступними:

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;

Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. А також закликали громадян споживати електроенергію ощадливо.

Повідомлення Укренерго/Facebook

Що слід робити після повернення світла

У ДСНС зазначили, що після повернення світла не варто відразу все вмикати. А також пояснили, як слід діяти після відновлення електропостачання.

Отже, відразу після повернення світла, варто діяти наступним чином:

Дайте системі 5-10 хвилин, щоб стабілізуватися й уникнути коливань напруги;

Не вмикайте все одразу: спершу під'єднайте холодильник і бойлер, потім інші прилади;

Якщо після повернення світла відчуваєте навіть слабкий запах газу, не вмикайте електроприлади, відчиніть вікна й викличте газову службу;

Поки є електроенергія, зарядіть телефони, павербанки, ліхтарики;

Поповніть запаси води, батарейок і свічок на випадок наступного знеструмлення;

Пригадайте, чи під час знеструмлення вам вистачало освітлення, тепла, води та їжі, а дитині — затишку й розваг. Якщо чогось бракувало, підготуйте це заздалегідь.

Нагадаємо, що на Сумщині 30 листопада фіксуються перебої з водою та теплом внаслідок атаки РФ.

Також 30 листопада частина районів Києва все ще лишається без світла після масованого ракетно-дронового обстрілу.