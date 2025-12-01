Відео
Головна Новини дня Негода знеструмила одну із областей — ситуація в енергосистемі

Негода знеструмила одну із областей — ситуація в енергосистемі

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 10:46
Відключення світла в Україні 1 грудня — яка ситуація в енергосистемі зараз
Енергетики. Фото: AP

На Полтавщині внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено п’ять населених пунктів. В інших регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у понеділок, 1 грудня.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Де вимикатимуть світло 1 грудня

"Заживлення усіх знеструмлених споживачів (внаслідок негоди на Полтавщини,  Ред.) очікується до кінця доби", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині.

"Також через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками, без світла залишаються абоненти на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", — повідомляють в "Укренерго".

Енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

Нагадаємо, сьогодні по всій країні застосовуються графіки відключення світла обсягом від 0,5 до 3 черг.

Через важку ситуацію в енергосистемі в одній із областей можуть ввести аварійні відключення світла

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
