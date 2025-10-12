Видео
Главная Новости дня Nemo поделились впечатлениями от блюд украинской кухни

Nemo поделились впечатлениями от блюд украинской кухни

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 18:16
Nemo рассказали, какие украинские блюда попробовали в Киеве
Победители Евровидения-2024 Nemo и Jerry Heil в Киеве. Фото: Jerry Heil/Telegram

Победители Евровидения-2024 Nemo, которые 9 октября прибыли в Киев в рамках европейского турне, попробовали ряд украинских блюд. В частности, Nemo поделились впечатлениями от украинского борща.

Обо всем этом певцы рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Nemo об украинском борще и пчелах от Клопотенко

Победители Евровидения-2024 Nemo, во время пребывания в Киеве в рамках турне, попробовали украинскую кухню.

Nemo рассказали, что ели борщ и пчел. Как выяснилось, исполнители посетили один из ресторанов украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

"Я ел борщ и пчел, это был сумасшедший опыт", — сказали Nemo главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Также певцы отметили, что все блюда им понравились и они хотят попробовать здесь все возможное.

Nemo скуштували борщ
Победители Евровидения-2024 Nemo и шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: Клопотенко/Facebook

Клопотенко на своей странице в Facebook опубликовал фото с Nemo и написал:

"Это победители Евровидения Nemo. Свой европейский тур они начинают сегодня с Киева. А вчера были в "100 лет назад вперед", ели борщ и я им объяснял как следить за дронами и ракетами в приложениях. Это их первый раз в Украине, но они не испугались и приехали и пережили эту ночь с нами. Спасибо за крутой пример поддержки".

Напомним, что Nemo попали под массированную атаку России на Киев.

Впоследствии в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик Nemo поделились эмоциями после пережитого обстрела.

Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
