Nemo рассказали, какие украинские блюда попробовали в Киеве

Nemo поделились впечатлениями от блюд украинской кухни
Победители Евровидения-2024 Nemo, которые 9 октября прибыли в Киев в рамках европейского турне, попробовали ряд украинских блюд. В частности, Nemo поделились впечатлениями от украинского борща.
Обо всем этом певцы рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.
Nemo об украинском борще и пчелах от Клопотенко
Победители Евровидения-2024 Nemo, во время пребывания в Киеве в рамках турне, попробовали украинскую кухню.
Nemo рассказали, что ели борщ и пчел. Как выяснилось, исполнители посетили один из ресторанов украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.
"Я ел борщ и пчел, это был сумасшедший опыт", — сказали Nemo главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.
Также певцы отметили, что все блюда им понравились и они хотят попробовать здесь все возможное.
Клопотенко на своей странице в Facebook опубликовал фото с Nemo и написал:
"Это победители Евровидения Nemo. Свой европейский тур они начинают сегодня с Киева. А вчера были в "100 лет назад вперед", ели борщ и я им объяснял как следить за дронами и ракетами в приложениях. Это их первый раз в Украине, но они не испугались и приехали и пережили эту ночь с нами. Спасибо за крутой пример поддержки".
Напомним, что Nemo попали под массированную атаку России на Киев.
Впоследствии в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик Nemo поделились эмоциями после пережитого обстрела.
