Nemo розповіли, які українські страви скуштували у Києві

Переможці Євробачення-2024 Nemo та Jerry Heil у Києві. Фото: Jerry Heil/Telegram

Переможці Євробачення-2024 Nemo, які 9 жовтня прибули до Києва в межах європейського турне, скуштували низку українських страв. Зокрема, Nemo поділилися враженнями від українського борщу.

Про все це співаки розповіли у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Nemo про український борщ та бджоли від Клопотенка

Переможці Євробачення-2024 Nemo, під час перебування у Києві в межах турне, скуштували українську кухню.

Nemo розповіли, що їли борщ та бджіл. Як з'ясувалося, виконавці відвідали один із ресторанів українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

"Я їв борщ і бджіл, це був божевільний досвід", — сказали Nemo головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Також співаки наголосили, що всі страви їм сподобалися і вони хочуть скуштувати тут все можливе.

Переможці Євробачення-2024 Nemo та шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: Клопотенко/Facebook

Клопотенко на своїй сторінці у Facebook опублікував фото із Nemo та написав:

"Це переможці Євробачення Nemo. Свій європейський тур вони починають сьогодні з Києва. А вчора були в "100 років тому вперед" , їли борщ і я їм пояснював як слідкувати за дронами й ракетами в додатках. Це їхній перший раз в Україні, але вони не злякались і приїхали й пережили цю ніч з нами. Дякую за крутий приклад підтримки".

Нагадаємо, що Nemo потрапили під масовану атаку Росії на Київ.

Згодом у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік Nemo поділилися емоціями після пережитого обстрілу.