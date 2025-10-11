Nemo виступили проти участі Ізраїлю в Євробаченні

Переможці Євробачення-2024 Nemo. Фото: nemothings/Instagram

Переможці Євробачення-2024 Nemo відповіли, чи підтримують виключення Ізраїлю із міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Nemo зазначили, що участь у цьому конкурсі мають брати ті країни, які підтримують його цінності, зокрема мир.

Про це співаки розповіли у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Nemo про виключення Ізраїлю із Євробачення

Переможці Євробачення-2024 швейцарські співаки Nemo, які прибули до Києва в межах європейського турне, заявили, що підтримують країни, які хочуть виключити Ізраїль із міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.

Виконавці зазначили, що Євробачення — це символ миру. Саме тому у цьому конкурсі мають брати участь держави, які підтримують мир.

"Євробачення — це символ миру та єдності, і участь у ньому можуть брати представники тих держав, які це підтримують. Якщо ж Ізраїль і надалі продовжуватиме дії, які ООН вважає геноцидними, то йому там не місце", — сказали Nemo головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Раніше ми інформували, що швейцарські виконавці Nemo, які 9 жовтня прибули до Києва, потрапили під масовану атаку Росії на столицю.

Згодом у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік Nemo поділилися емоціями після пережитого обстрілу, під який вони потрапили у Києві.