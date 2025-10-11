Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Nemo відповіли, чи підтримують виключення Ізраїлю із Євробачення

Nemo відповіли, чи підтримують виключення Ізраїлю із Євробачення

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 22:14
Nemo виступили проти участі Ізраїлю в Євробаченні
Переможці Євробачення-2024 Nemo. Фото: nemothings/Instagram

Переможці Євробачення-2024 Nemo відповіли, чи підтримують виключення Ізраїлю із міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Nemo зазначили, що участь у цьому конкурсі мають брати ті країни, які підтримують його цінності, зокрема мир.

Про це співаки розповіли у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Реклама
Читайте також:

Nemo про виключення Ізраїлю із Євробачення

Переможці Євробачення-2024 швейцарські співаки Nemo, які прибули до Києва в межах європейського турне, заявили, що підтримують країни, які хочуть виключити Ізраїль із міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.

Виконавці зазначили, що Євробачення — це символ миру. Саме тому у цьому конкурсі мають брати участь держави, які підтримують мир.

"Євробачення — це символ миру та єдності, і участь у ньому можуть брати представники тих держав, які це підтримують. Якщо ж Ізраїль і надалі продовжуватиме дії, які ООН вважає геноцидними, то йому там не місце", — сказали Nemo головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Раніше ми інформували, що швейцарські виконавці Nemo, які 9 жовтня прибули до Києва, потрапили під масовану атаку Росії на столицю.

Згодом у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік Nemo поділилися емоціями після пережитого обстрілу, під який вони потрапили у Києві.

Євробачення Ізраїль співак конкурс Nemo
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації